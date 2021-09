Catanzaro motori caldi per il Picerno. Torna Scognamillo, Vazquez verso la conferma

Dopo il buon inizio, la conferma. Non vuole rallentare il Catanzaro, con i motori a mille dopo la vittoria d’esordio contro la Virtus Francavilla e gli occhi di tutti addosso dopo l’importante mercato condotto. A Potenza, domani – calcio d’inizio ore 20.30 – sarà il Picerno l’ostacolo da superare per Calabro ed i suoi: il primo test lontano dal “Ceravolo” per saggiare la tenuta di un’aspirante grande.

QUI GIALLOROSSI – Il ritorno di Scognamillo nel trio di difesa dovrebbe essere l’unica modifica all’undici giallorosso visto in campo nel turno scorso: più che probabile la conferma di Cinelli in cabina di regia, certa invece quella di Vandeputte nel ruolo di mezzala. La doppietta alla prima e la prestazione di ottima sostanza contro i biancazzurri una settimana fa varranno a Vazquez la nuova partenza da titolare in una staffetta già definita con Cianci mirata a far prendere gradualmente minutaggio al barese. Convocati anche gli ultimi arrivati del mercato: a Nocchi è stata data la maglia numero 1 a Monterisi la 15.

QUI ROSSOBLU – Grande attenzione e concentrazione è invece ciò che predica dall’altro fronte mister Palo, alla vigilia del primo match “quasi casalingo” per i rossoblù nella stagione. «Ci aspetta una gara difficilissima contro una corazzata del girone – le parole dell’allenatore dei lucani che in panca sarà sostituito dal secondo Langella – Il Catanzaro ha grandi individualità ma noi faremo la nostra partita e cercheremo di metterlo in difficoltà. Chi sbaglia di meno porterà i punti a casa – la previsione – Grinta e cattiveria non mancheranno ma bisognerà stare sul pezzo dall’inizio alla fine». Dovrebbe partire dalla panchina l’ultimo arrivato Reginaldo, in attacco insieme all’ex Rende Vivacqua ci saranno Carrà e Terranova.

NUMERI – Sarà di fatto la prima sfida in assoluto tra le due squadre nella regione lucana: nella stagione 2019/20, l’unica fin qui con i due club inseriti nello stesso girone, la gara non si disputò infatti causa covid. L’unico precedente è per questo quello del “Ceravolo” nel girone d’andata: in quell’occasione a spuntarla furono i padroni di casa con una rete di Martinelli nell’extra-time. Arbitro della sfida sarà il signor Nicolini di Brescia; Cancaglini, Voytyuk Vergaro gli assistenti.

PICERNO (4-3-3): Albertazzi; Vanacore, Garcia, Ferrani, Guerra; D’Angelo, De Ciancio, Pitarresi; Carrà, Vivacqua, Terranova. All. Langella (Palo squalificato).

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Rolando, Verna, Cinelli, Vandeputte, Porcino; Carlini, Vazquez. All. Calabro.