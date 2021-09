Tifoseria del Catanzaro: addio ad Antonio Talotta detto lo Sceriffo

Lutto nel mondo del tifo giallorosso. E’ venuto a mancare per malattia Antonio Talotta detto e conosciuto affettuosamente come sceriffo. Le notizie della sua dipartitA rimbalzate prima dai social sono state purtroppo confermate nelle ultime ore.

Talotta, figura esemplare di un tifo che sapeva essere sanguigno e civile.

Ricordato da tutti per il suo temperamento, per la sua simpatia, per il cappello che lo caratterizzava e che indossava spesso ma soprattutto per l’amore per quei colori giallorossi che oggi purtroppo potranno contare su un supporter vero in meno.