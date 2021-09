Catanzaro Calcio, con Curiale il tempo della pace o della rottura definitiva?

Un nuovo incontro dopo le incomprensioni del mercato: l’occasione per siglare la pace e riabbracciarsi oppure per certificare la rottura e proseguire fino a gennaio da separati in casa. Sarà in settimana – presumibilmente dopo la ripresa dei lavori fissata per domani – che i vertici di casa Catanzaro e Davis Curiale si ritroveranno per aggiornare le rispettive posizioni. Ad annunciarlo, subito dopo la trasferta di Potenza, nel corso di Studio Giallorosso, ci ha pensato il diggì Diego Foresti negando l’esistenza di un “caso” per l’attaccante, prefigurando qualche spiraglio per il suo reintegro, ma facendo anche capire quali passi l’italo tedesco dovrà compiere per essere nuovamente inserito nei ranghi. «Se si adatterà alle nostre esigenze una soluzione si troverà sicuramente» le sue parole. Che tradotte in linguaggio spicciolo – anzi, di spiccioli – suonano come un invito a rivedere al ribasso le vecchie pretese contrattuali dopo la mancata partenza.

LA VALIGIA SUL LETTO – Fin dal primo giorno di mercato il nome dell’ex Catania era stato inserito nella lista degli esuberi da collocare altrove. E la cosa aveva ingolosito non poco diversi club di serie C: dal Mantova alla Vibonese, passando per il Monopoli e nelle ultime ore di trattative pure per la Fidelis Andria. Con i pugliesi neo-promossi soprattutto il discorso pareva già apparecchiato per il trasferimento a titolo definitivo ma «problemi di carattere personale» (sempre Foresti dixit) hanno fatto saltare com’è noto il banco. La valigia è rimasta sul letto, senza un viaggio – lungo o corto che fosse – da intraprendere. Con qualche imbarazzo da entrambe le parti, nascosto a fatica nel parlottio dei giorni scorsi tra giocatore e presidente ai bordi del campo di allenamento e da Calabro, all’inizio di ogni seduta di studio tattico con la punta in disparte.

GLI APPLAUSI, LA NECESSITA’ – Che poi a dirla tutta Davis Curiale al Catanzaro non ha certo dato poco nello scorso torneo: sue cinque delle quarantaquattro reti segnate complessivamente dalle aquile, centri importanti come quelli alla Ternana, al Potenza ed al Bisceglie che sono valsi punti pesanti nella corsa al secondo posto. Non lo ha dimenticato il pubblico del “Ceravolo” che in occasione dell’esordio casalingo dei giallorossi in questa stagione contro la Virtus, vedendolo transitare in borghese in zona “distinti”, gli ha tributato un bell’applauso. Farebbe comodo averlo abile ed arruolato, non c’è dubbio. Qualsiasi fosse il suo posto nelle gerarchie d’attacco, perché il campionato è lungo, di seconde punte ne è zeppo lo spogliatoio ma una prima in più – oltre a Cianci e Vazquez – non farebbe certo male. Le condizioni sono fissate, prendere o lasciare: dall’entourage del ragazzo nessuna chiusura preventiva, in settimana si saprà di più.