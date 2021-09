Luca Mancuso non si ferma più, avanti con un’altra sfida

Luca Mancuso, professione sportivo estremo, scrive sui social e dà appuntamento ad una nuova sfida ai limiti del possibile. ”

Con il Kalavrìa Triathlon Tour di settembre dello scorso anno e il vostro incommensurabile sostegno, ci siamo lasciati con l’auspicio di “rincontrarci” per una nuova ed esaltante avventura all’insegna del Triathlon.

Un’ esperienza unica e mai tentata prima, un nuovo viaggio per nuovi obiettivi di studio e crescita sportiva. Dopo la competizione di Luglio nel Triathlon Estremo del Parco Nazionale del Gran Sasso, l’EagleXman, sposto i miei obiettivi decisamente più a Sud e al prossimo 15 settembre. Un giorno, un solo lungo giorno in solitaria per tentare di portare a termine 3 importanti gare del panorama italiano in un Triathlon di lunga distanza.

Alle 9 di mattina mi cimenterò nella “Traversata dello Stretto di Messina” per circa 3,5 km partendo da Cannitello, in provincia di Reggio Calabria, per giungere a nuoto fino a Torre del Faro Messina.

Giunto sulla costa siciliana coprirò in bicicletta una distanza pari a 180 km circa nel percorso “I Due Mari – Ionio e Tirreno”. Da Messina fino a Milazzo, proseguendo sui Monti Peloritani per giungere nella città di Taormina e negli ultimi chilometri finali fino a Marina di Cottone nel Comune di Fiumefreddo.

Da qui inizierà l’ultima parte, la più impegnativa, quella di corsa a piedi seguendo il tracciato della maratona definita la più ardua al Mondo, la “Super Maratona dell’Etna”. In poco più di 42 km, partendo dal livello del mare, mi spingerò fino alla cima del vulcano attivo più alto d’ Europa e patrimonio dell’Unesco, l’ ETNA e i suoi 3000 metri di altitudine andando incontro, fra le altre cose, a temperature attorno allo zero.

Gli amici dello Staff di Supporto saranno il cuore di questa impresa, mi aiuteranno nel tentativo di rendere possibile il WATER FIRE TRIATHLON – ETNA 2021. A breve per aggiornamenti, ma sin da subito ringrazio tutti per fondamentale sostegno.