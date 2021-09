Catanzaro Calcio, anche quest’anno i migliori in campo premiati dalla Gioielleria Megna

Ambizioni e speranze per il nuovo Catanzaro che ha appena cominciato il campionato di serie C 2021 2022. L’obiettivo ovviamente quello di portare a casa più vittorie e più punti possibili ma per il migliore in campo ci sarà anche quest’anno un piccolo grande riconoscimento in più.

E’ il prestigioso premio della gioielleria Megna sita in piazza Garibaldi 6 nel quartiere Lido di Catanzaro che anche quest’anno sarà a fianco della compagine giallorossa.

Dopo ogni gara metterà a disposizione un premio per il migliore in campo della formazione di Calabro nella partita appena conclusa. Anche in questa stagione saranno i webspettatori di Studio giallorosso, la trasmissione domenicale della Web Tv di Catanzaroinforma condotta da Gianluigi Mardente e Gianfranco Giovene a stabilire il giocatore più meritevole del premio.

Seguite Studio giallorosso domenica prossima per saperne di più.