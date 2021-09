Catanzaro, c’è l’accordo con Curiale: sarà reintegrato

Pace fatta: il Catanzaro e Davis Curiale di nuovo insieme, almeno fino a gennaio. Ha sortito gli effetti sperati l’incontro di quest’oggi tra la punta italo tedesca ed i vertici giallorossi: tanto da far siglare l’atteso armistizio tra le parti dopo una chiusura di mercato ricca di frizioni ed un inizio di settembre all’insegna della mediazione.

IL FACCIA A FACCIA – Questa mattina il faccia a faccia decisivo che ha portato l’attaccante ad accettare la decurtazione dell’ingaggio avanzata come condizione vincolante dalla società ed il club a riaprire nuovamente le porte della rosa sospendendo l’esclusione imposta ad inizio mese. Un passo indietro da parte di entrambi che alla fine ha portato al più logico dei passi avanti. E a beneficiarne sarà soprattutto Calabro che almeno fino alla prossima finestra di mercato potrà contare su una prima punta in più in organico. L’annuncio del reintegro dovrebbe arrivare nelle prossime ore.