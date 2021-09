Catanzaro “Città europea dello Sport” 2023: finanziamento milionario

Catanzaro “Città dello Sport” per il 2023, la candidatura entra sempre più nel vivo. Oggi il sindaco ha annunciato, nel corso della conferenza stampa di presentazione della candidatura, che la Regione Calabria ha stanziato per il capoluogo 4 milioni di euro che saranno utilizzati per una struttura all’avanguardia che sorgerà nel quartiere Giovino. Un impianto dedicato al tennis internazionale.