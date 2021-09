Catanzaro città dello Sport 2023: l’emozione del sindaco Abramo e dell’Assessore Concolino

Con grande emozione ho ricevuto stamane la conferma ufficiale del riconoscimento di Catanzaro Città Europea dello Sport 2023. Voglio ringraziare la presidenza di Aces Italia, siamo davvero orgogliosi di questo traguardo. Il Capoluogo di Regione entra a far parte, a pieno titolo, di un network europeo di grande prestigio delle città virtuose, con l’obiettivo di coinvolgere il ricco tessuto associazionistico del territorio in iniziative di educazione ai valori dello sport e di aggregazione sociale”.

Lo afferma il sindaco Sergio Abramo, unitamente all’assessore allo sport Lea Concolino, nell’evidenziare che “l’amministrazione lavorerà per valorizzare quelli che sono i fiori all’occhiello dell’impiantistica sportiva, allestendo un programma di attività mirate anche a coinvolgere gli operatori turistici ed economici, attraverso una vetrina prestigiosa per la promozione della città”.

Nella lettera indirizzata al sindaco Abramo con cui il presidente della delegazione italiana di Aces Europe, Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport – Vincenzo Lupattelli – ha comunicato ufficialmente il riconoscimento per Catanzaro, si sottolinea che la città rappresenta un “buon esempio per lo sport inteso come strumento di benessere, integrazione, educazione e rispetto”. Si evidenzia, inoltre, che il sindaco “ha sviluppato delle politiche per lo sport esemplari grazie a strutture adeguate, programmi e attività”. Nel ringraziare il sindaco per la collaborazione profusa, il Presidente di Aces Italia ha anche rivolto l’invito a partecipare al galà di premiazione previsto al Parlamento Europeo di Bruxelles nel dicembre 2022.