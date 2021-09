La Vigor Catanzaro affiliata in esclusiva per la città all’US Catanzaro 1929 Ringraziamo per la fiducia riposta nel progetto Vigor” Ha esordito cosi il presidente Armando Cammisecra I nostri ringraziamenti vanno ai responsabili del settore giovanile

Frank Santacroce e Carmelo Moro e al responsabile dell’area scouting Gianluca Caracciolo nonche’ al responsabile dell’ Academy Franco Modestia.

Abbiamo accettato con entusiasmo e passione di affilarci alla società più gloriosa del calcio calabrese, spesso ingiustamente bistrattata, ma piena di fascino e storia indelebile.

Il nostro progetto che continueremo a seguire (ora aiutati da grandi professionisti) mette come unici protagonisti i ragazzi che seguiamo con tanto amore e passione insegnando loro i veri valori dello sport e della vita quotidiana”