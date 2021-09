Sellia, 700mila euro per recupero ex campo sportivo

Il Comune di Sellia ha ricevuto un finanziamento, per un importo di 700mila euro e con punti 42,50, il progetto di recupero dell’area dell’ex campo sportivo che diverrà un grande centro dedicato allo sport, una struttura aperto a tutta la presila catanzarese. Dall’incuria all’impegno: sarà la metamorfosi del campo sportivo.

Un progetto finanziato dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Un’area abbandonata da oltre 30 anni sarà restituita alla cittadinanza non solo selliese un’altra perla amministrativa che si incastona in 13 anni di successi”, scrive sui social il primo cittadino.

La storia si ripete: quando si tratta di sfruttare fondi Europei e Ministeriali, Sellia non perde tempo. Più di Napoli. Prima di molte altre importanti città italiane.