Coppa Italia, Catanzaro-Catania 1-0, Calabro: “Risposte positive”

Una buona dose di «risposte positive», al di là del risultato e del mero passaggio del turno in Coppa Italia. E’ un Calabro soddisfatto quello che al termine del match contro il Catania si presenta nella sala stampa del “Ceravolo” per analizzare il mercoledì del Catanzaro.

«Fin quando i ragazzi hanno avuto birra in corpo mi sono piaciuti tantissimo – ha sottolineato il mister, elogiando i suoi – Non era semplice per chi è sceso in campo oggi fare una prestazione così visto che la forma migliore si trova giocando ma la risposta complessiva è stata di valore. In alcuni momenti abbiamo abbassato troppo il baricentro – ha sottolineato guardando soprattutto alla fase centrale del primo tempo – poi nella seconda frazione ci siamo rialzati e siamo stati bravi a non perdere la pazienza». La vittoria sugli etnei contribuisce ovviamente ad alleggerire un po’ la tensione dopo i discussi pareggi di campionato contro Picerno e Potenza. E mette il punto anche alla vicenda Curiale con la bella standing ovation riservata dal pubblico alla punta al momento dell’ingresso in campo.

«Abbiamo vinto una partita, il resto lascia il tempo che trova – il commento di Calabro – ora siamo concentrati su Palermo con la consapevolezza che questo impegno infrasettimanale ha reso la nostra settimana anomala. Sono contento per gli applausi a Davis: è entrato bene e sarà un’arma in più». L’oscar della felicità però lo conquista di diritto il giovane Monterisi, “man of the match” grazie al gol realizzato quasi allo scadere. «Mai mi sarei aspettato un esordio così – le parole del difensore – Sono contento di aver dato una mano alla squadra e dedico la rete alla mia famiglia. Qui ho trovato un gruppo eccezionale, ora testa al Palermo per andare a prenderci anche lì la vittoria».