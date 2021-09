Soddisfazioni calabresi al campionato internazionale di Tiro di campagna e palla

Riceviamo e pubblichiamo

Da qualunque punto di vista lo guardi un campionato Fidasc è sempre un’emozione. nei giorni 11 e 12 scorsi nel Centro federale “Torre Baccelli” di Fara in Sabina (RI), si è svolto il Secondo Campionato Mondiale organizzato dal comitato internazionale di Tiro sportivo e caccia &Fidasc Italia Atleti provenienti da Estonia, Spagna, Francia ed Italia hanno gareggiato sfidandosi nelle due discipline di Tiro di Campagna e Tiro a Palla. La due giorni di gara ha visto in pedana 105 tiratori di canna liscia e 90 di canna rigata. Ritorniamo da Rieti ancora una volta arricchiti. In primis ci sentiamo pienamente gratificati per come il lavoro per coniare il logo del Comitato internazionale, portato avanti dai calabresi Gaetano Perri e Maria Angela Sicilia sia stato apprezzato. Quando realizzi qualcosa per quella che reputi la tua famiglia (sportivamente parlando) lo fai anche con il timore di non essere all’altezza delle aspettative di chi ripone in te la sua fiducia.

La commozione evidente sui volti e nelle voci del nostro presidente Regionale Francesco Citriniti nonché Coordinatore Nazionale del Tiro a palla e del Coordinatore di tiro di Campagna Cosimo Velella e soprattutto del Presidente Nazionale Felice Buglione hanno ampiamente ripagato del lavoro svolto. Orgogliosissimi che la Calabria abbia sfilato con in mano il nuovo simbolo di casa Fidasc alla cerimonia inaugurale. In campo la preparazione atletica, la tensione e l’ansia degli atleti ma anche la concentrazione, l’impegno totale di chi, per mesi, ha lavorato duramente perché tutto fosse organizzato nel migliore dei modi.

Macchina organizzativa perfetta, atleti corretti e motivati, impeccabile l’accoglienza dell’Asd Torre Baccelli del presidente Umberto Fronzetti. Non si è mai colto astio nel comportamento di nessuno, sembrava che ognuno si muovesse spinto dalla volontà di fare funzionare tutto in perfetta armonia. Una bella pagina di sport quella appena conclusa che si spera si possa ripetere sempre. Splendide le prestazioni degli atleti calabresi che ancora una volta portano a casa un nutrito medagliere. Nel Tiro a palla anima liscia combinato bersaglio fisso e mobile e’@ Oro per Filippo Neri e Bronzo per Antonio Viscomi nella categoria Senior.

Nella categoria juniores podio interamente calabrese con Giuseppe Corapisul gradino più alto e ‘ Salvatore Fiumano’ e Anna Pia Levato rispettivamente al secondo e terzo posto. Nella zona alta della classifica anche Martina Rafeli che si piazza al quinto posto in classifica. Nella categoria Lady l’oro è della nostra atleta Monica Neri. Rispettivamente al quarto e quinto posto Valentini Piera e Nistico’ Mirella. Oro per Neri Filippo e Monica nella categoria coppia di genere. Argento nella stessa categoria per Viscomi Antonio e Nistico’ Mirella. Come componenti della squadra di tiro a palla senior ancora oro per Filippo Neri e Antonio Viscomi . Onore e merito a tutti gli atleti calabresi che hanno contribuito a rendere merito, con la loro professionalità, alla nostra Nazione portandola ancora una volta sui gradini più alti del podio.