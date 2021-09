Settimana di successi per gli Arcieri Club Lido, ora i campionati italiani

Nel fine settimana trascorso si sono svolte le ultime competizioni nazionali per la qualifica ai campionati italiani di tiro con l’arco specialità targa 2021. Bergamo infatti ospiterà nei due fine settimana del 03 e del 10 ottobre i campionati italiani compound e olimpico nei quali si assegneranno i titoli italiani di classe e assoluti. La società catanzarese degli arcieri Club Lido per completare il cammino sportivo verso le finali nazionali si iscrive col settore giovanile alle gare di Milazzo, organizzate dalla P.A.M.A. Archery Milazzo.

Sabato 11 c’è stata una gara giovanile 36 frecce, alla quale la società accompagnata dal Mister Poerio Piterà Edoardo e dal collaboratore tecnico Caroleo Domenico ha iscritto Poerio Piterà Francesco, Poerio Piterà Anastasia e Caroleo Roberta nella divisione olimpica e Chiarella Vittoria Veneta e Valentino Elena nella divisione compound.

A fine gara di qualifica sono tutti i podio gli arcieri del team Club lido, infatti Francesco Poerio Piterà nonostante una M (miss) per la rottura di una freccia in volo totalizza 325 punti, Anastasia Poerio Piterà conquista l’oro nella classe ragazzi seguita da Caroleo Roberta con l’argento, mentre rispettivamente Elena Valentino e Chiarella Vittoria conquistano l’oro nelle classi Junior e Allieve compound.

Stesso copione la Domenica successiva giorno 12 settembre, gara targa 72 frecce. Primo posto e oro sia negli individuali che negli scontri per gli assoluti da parte di Francesco Poerio Piterà con un totale a fine gara di 677 punti, Oro nelle qualifiche e argento negli scontri per Anastasia Poerio Piterà con 663 punti, mentre le posizioni si invertono per Caroleo Roberta che conquista l’argento in gara e Oro negli scontri individuali, Oro in qualifica per Valentino Elena nella classe Junior e Chiarella Vittoria nella classe allieve divisione compound, mentre termina al 5° posto Domenico Caroleo nella divisione compound classe seniores.

Soddisfatto il Mister Poerio Piterà Edoardo della prestazione dei ragazzi della società Club Lido, “terminiamo questa stagione di qualifica con ottimi risultati e piazzamenti, ancora la stagione ci vede impegnati per un altro mese in prospettiva dei campionati italiani di Bergamo, ai quali parteciperemo cercando di ottenere qualche buon risultato. Le difficoltà ci saranno sicuramente nella stagione indoor, dove ad oggi il Comune di Catanzaro a cui abbiamo chiesto una struttura per poter fare attività non ci ha dato risposta, siamo fiduciosi che l’assessore delegato prenda in seria considerazione che le stagioni indoor per diversi sport sono oramai alle porte, lo sport senza strutture non può esistere”.