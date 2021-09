Atletica: Campionati italiani master, la Fiamma Catanzaro vince ancora

Il forte caldo che ha caratterizzato la stagione estiva non ha allentato l’impegno degli atleti della Fiamma Atletica di Catanzaro. Luca Chiodo e Alessandra De Robertis, ancora una volta, hanno vinto medaglie ai Campionati Italiani Master Svoltisi a Rieti. Luca si è aggiudicato il titolo nella gara dei 3.000 siepi confermando la sua versatilità visto che si è sempre espresso con risultati eccellenti anche nelle gare degli 800, 1.500 e 3.000 piani.

Sempre più sorprendente Alessandra De Robertis che si è appesa al collo ben tre medaglie di bronzo gareggiando in cinque gare. La prima medaglia nel lancio del peso dove migliora il suo recente record regionale portandolo da mt. 8,29 a mt. 8,87 ! Le altre due medaglie di bronzo le ha conquistate nei mt. 80 Hs e nel salto in alto con prestazioni poco inferiori ai suoi personali. Nel salto in lungo non vince la medagli ma con mt. 4,39 migliora il record regionale di categoria che apparteneva alla reggina Giusy La Cava con 4,24. Infine nel giavellotto altro record personale con 24,96 con cui migliora il suo precedente 23,43. Non resta, adesso, che attendere la prossima ed ultima gara stagionale.