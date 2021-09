Oggi Palermo – Catanzaro, alle 18.30 torna Studio Giallorosso

E’ un Catanzaro che deve dare risposte, inutile prenderci in giro. Un Catanzaro che, per quello fatto durante la campagna acquisti, può e deve fare di più. E allora oggi, in quel di Palermo, i tifosi vogliono vedere i giallorossi osare e provare a dominare il gioco. Materiale di discussione, speriamo tutto in positivo, per la nuova puntata di Studio Giallorosso, la trasmissione dedicata al Catanzaro calcio e condotta da Gigi Mardente e Gianfranco Giovene. Con il coordinamento di Roberto Tolomeo e la regia di Tonino Minicelli, appuntamento alle ore 18.30 in diretta su catanzaroinforma.it sulle nostre pagine social in attesa, dunque, di risposte dal campo e di domande dei tifosi sulla nostra webchat.