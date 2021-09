Barelli premia quattro atleti per i campionati Italiani Lifesaving

Giornata ricca di emozioni presso il Gran Hotel Lamezia per la visita del presidente della Federazione Italiana Nuoto e della Lega Europea del nuoto Paolo Barelli.

Al centro dell’incontro le società sportive e le concrete misure per favorire lo sport in Calabria e in Italia. Presenti all’iniziativa il Presidente della FIN Calabria Alfredo Porcaro ed i componenti del Comitato Regionale Calabro, nonché l’onorevole Roberto Occhiuto.

La Calabria risulta oggi essere una regione molto importante per l’intero movimento natatorio avendo raggiunto con alcuni atleti, nonostante le numerose problematiche che hanno coinvolto il mondo sportivo nel periodo covid, risultati prestigiosi in ambito nazionale.

A tal proposito, l’onorevole Paolo Barelli, in accordo con il Comitato Regionale Calabro, ha premiato quattro atleti che hanno conquistato le uniche medaglie calabresi durante lo svolgimento dei campionati Italiani Lifesaving in vasca da 25 metri.

Si tratta di Giovanni Caserta (anno 2002), Teresa Chiarella (anno 2009), Marta Lamera (anno 2007) e Davide Passafaro (anno 2006) tutti tesserati con la Calabria Swim Race di Catanzaro. Gli atleti hanno dimostrato di possedere quel quid in più rispetto agli altri in un settore molto tecnico e di difficile applicazione come il salvamento.

Ennesimo traguardo, dunque, per la compagine giallorossa del duo composto da Domenico Gallo e Mirella Mirarchi, quali responsabili della società catanzarese. Un’altra perla per la società catanzarese che oggi, grazie alle capacità organizzative e amministrative, supportate da uno staff tecnico di livello composto da Vanni Celano, Maria Lo Forte, Antonio Corapi e Cristian Luna compete alla pari con le maggiori entità di livello nazionale.

“Un risultato prestigioso – ha dichiarato il presidente Domenico Gallo – che mette in mostra la compattezza e la forza della nostra società in ambito regionale e nazionale. I quattro ragazzi hanno meritato ampiamente il risultato conquistato, dovendo affrontare con enormi sacrifici e difficoltà gli allenamenti in questo periodo covid. Elementi di sicuro valore e di grande spessore, capaci di interpretare al meglio le indicazioni giornaliere dello staff tecnico. Un particolare ringraziamento va al tecnico Vanni Celano ed allo staff che grazie all’adeguata preparazione tecnica supportata dall’unicità dei nostri atleti, hanno reso questa giornata indimenticabile e vissuta da veri protagonisti.”