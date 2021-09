Siamo campioni d’Europa, la coppa degli azzurri sarà a Catanzaro

Lunedì 27 settembre presso la sede del CR Calabria sarà presente il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina che incontrerà la stampa alle 15,30. Nell’occazione, a partire dalle ore 13:00 e fino alle ore 17, sarà esposta la Coppa Europa vinta dalla Nazionale del CT Roberto Mancini in quel memorabile 11 luglio 2021, nella sala convegni in via Contessa nel quartiere Sala. Accesso gratutito e solo muniti di green pass e mascherina.