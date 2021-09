I fischietti catanzaresi hanno una nuova guida, Zangara eletto presidente

Nel corso dell’assemblea sezionale, i fischietti catanzaresi hanno eletto all’unanimità, il loro nuovo Presidente di Sezione. Si tratta di Francesco Zangara

Arbitro dal 2000, l’architetto Zangara, ha calcato per diversi anni, a livello nazionale, i campi della Serie D in qualità di assistente, gettandosi, da alcune stagioni sportive, in una nuova veste dirigenziale a contatto stretto con i giovani Arbitri in formazione.

Il neopresidente succede al dimissionario Franco Falvo, asceso al gotha dell’Aia poichè incaricato, dal mese di Luglio, di dirigere la Commissione Can5 che raggruppa gli arbitri nazionali di futsal.

Zangara, poco dopo aver appreso della sua elezione, ha commentato: “Questa Sezione ha bisogno di nutrire e alimentare l’entusiasmo e la passione che contraddistinguono i suoi associati. Avrò accanto un team che son certo mi aiuterà in questo delicato e importante incarico”

Ha poi espresso un ringraziamento particolare per Lorenzo Costa che, in qualità di Vice Presidente Vicario ha retto nel migliore dei modi la Sezione per traghettarla fino all’assemblea elettiva.