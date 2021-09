Medaglia di bronzo al campionato mondiale WUKF per il catanzarese Lanciano

Conquista la medaglia di bronzo al campionato mondiale WUKF che si sta svolgendo a Cluj Napoca in Romania. Lui è Christian Lanciano, ha 18 anni ed è di origini catanzaresi e milanese di adozione: cintura nera di Karate, atleta della Nazionale Azzurra Fesik, ha conservato il titolo di campione regionale 2017/18/19 e campione italiano nel 2017 e 2018, vice campione italiano 2021; sfiora il podio agli Europei di Malta nel 2018 per, poi, entrare in finale al Mondiale 2019 a Bratislava.