Catanzaro-Catania, al “Ceravolo” anche Gravina

Ci sarà anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina, questa sera, al “Ceravolo” nel pre gara di Catanzaro-Catania. Un ospite speciale davvero, atteso all’impianto di via Paglia per le 19.30 come comunicato da una nota della Lega Pro. “Ringrazio Gravina per aver accettato l’invito nonostante i numerosi impegni istituzionali – il messaggio del presidente della Lega Pro Ghirelli – È un gesto che dimostra attenzione e sensibilità verso le squadre della Serie C”. I due vertici del calcio nazionale saluteranno presidenti e dirigenti dei club, le squadre, gli arbitri e gli assistenti.

Dopo la visita allo stadio, Gravina proseguirà i suoi impegni istituzionali. Nel pomeriggio, prima della visita allo stadio, il numero della FIGC sarà al Centro Tecnico Federale per incontrare la struttura regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico. Nell’occasione il Centro ospiterà la Coppa vinta dalla Nazionale Italiana a UEFA Euro 2020.