Nuoto, la Calabria Swim Race entra nella top 20 del ranking nazionale

Nuove importanti conferme per la Calabria Swim Race del duo Domenico Gallo-Mirella Mirarchi. Nei giorni scorsi la società catanzarese ha appreso di essere la 17° società in Italia nella speciale classifica ufficializzata dalla Federazione Italiana Nuoto in ambito nazionale. La società catanzarese che nella corrente stagione celebrerà il venticinquesimo anno di attività entra di fatto nella classifica top 20 del circuito nazionale. La prima società calabrese che raggiunge questo risultato straordinario ha inoltre ricevuto, la convocazione di Davide Passafaro nella nazionale giovanile di nuoto. Il talento catanzarese, infatti, è stato selezionato dal responsabile tecnico della Fin (Federazione Italiana nuoto), Walter Bolognani per la prossima edizione della Coppa Comen 2021 che si terrà a Belgrado dal 15 al 17 Ottobre 2021. È la prima volta che un atleta di una società sportiva calabrese partecipa alla Coppa Comen. Il giovane Passafaro, infatti, oltre alle doti tecniche ed il talento ha dimostrato di possedere una maturità agonistica fuori dal comune.

Tanta la soddisfazione del direttore generale Mirella Mirarchi che ha sottolineato: « È un orgoglio entrare in questa speciale classifica da protagonisti con altre società blasonate. Le nostre basi sono solide e il nostro settore nuoto dimostra l’alta qualità del lavoro. Dobbiamo solo continuare a lavorare in questo modo. Siamo certi che i campioni dell’imminente futuro stanno crescendo in casa. La convocazione in nazionale di Davide ci riempie di orgoglio. Alla coppa Comen tiferemo tutti per lui e gli auguriamo di raggiungere i massimi risultati in questo sport bellissimo che richiede tanta passione, dedizione e sacrificio».

Altro eccellente risultato per la società catanzarese, lo staff tecnico diretto da Vanni Celano e l’atleta che a breve vestirà ufficialmente la maglia azzurra “ Ancora una volta – ha concluso Mirella Mirarchi – in un percorso che parte dall’attività natatoria di base della nostra scuola nuoto, siamo riusciti a portare alla ribalta nazionale dei nostri atleti, segno del livello tecnico d’eccellenza raggiunto dal nostro settore agonistico dove il capo allenatore Vanni Celano, ha dimostrato di possedere capacità tecniche e caratteriali di livello assoluto”.