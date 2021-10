Catanzaro, quanto è lontana l’estate. Contro la Fidelis per capire chi si è realmente

E’ solo ottobre, ma quanto può essere lontana l’estate. Più di un secolo sembra per il Catanzaro, abituato ad agosto a spellarsi le mani sotto l’ombrellone a ritmo del mercato, costretto ad un brusco risveglio già al primo sole d’autunno, con una classifica prematuramente in deficit e numeri solo parzialmente rassicuranti, decisamente distanti da quelli attesi. Un’eco lontana l’entusiasmo di quei giorni, tra un bagno a mare ed un annuncio altisonante in entrata. Seppellita da una serie di prestazioni poco convincenti e da un mucchio di pareggi – l’ultimo proprio ieri, senza reti, ad Avellino – che anziché confermare il valore attribuito in maniera empirica, a bocce ferme e sulla carta, hanno generato dubbi, interrogativi concreti, sulla bontà di alcune scelte.

QUALE CATANZARO – A quale Catanzaro credere? A quello del mercato o a quello del campo? E se la risposta fosse la seconda: quanto peso sarebbe da attribuire per questo andamento lento alla fase di studio ancora in progress e quanto al valore effettivo della rosa? Su questo riflette l’ambiente, chino ora sulle statistiche che mostrano una squadra che nulla subisce – come lo scorso anno – ma al contempo nulla concretizza. E su questo riflettono anche società e staff tecnico, componenti ovviamente più spiazzate dalla situazione attuale, comprensibilmente nell’occhio del ciclone nell’ultimo mese. «Ci troviamo di fronte a problematiche che non erano state preventivate – l’ammissione di Calabro, ieri, subito dopo il quinto pareggio in sei gare dei suoi – Bisogna capire perché determinati pensieri fatti nella costruzione della rosa non hanno trovato ancora la conferma del campo e se qualcosa non va, non insistere a farlo per forza».

DIVENTA CIO’ CHE SEI – I dubbi insomma ci sono e non solo al di fuori del cerchio del club. Contro la Fidelis Andria – gara che potrebbe anche assumere i contorni di un ultimo appello – bisognerà gettare definitivamente la maschera e rivelarsi. Se non si è questo, allora, si diventi (e si dimostri) in fretta cosa si è realmente.