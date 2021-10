Ranieri International Volley Soverato, presentata la squadra

Si è svolta la presentazione ufficiale 2021/2022 della Ranieri International Volley Soverato. Una serata importante, con tanto entusiasmo ed un gruppo, quello che fa capo a coach Napolitano, già coeso che ogni giorno cresce sempre di più. Protagoniste sono state loro, le dodici atlete biancorosse e lo staff guidato per il quarto campionato consecutivo dallo stesso allenatore.

Presentata da Paolo Sia, la serata ha visto al suo inizio il saluto da parte del sindaco della città Ernesto Alecci che ha fatto un grande in bocca al lupo a tutta la squadra ricordando che l’amministrazione di Soverato è e sarà sempre attenta e vicina al sodalizio del presidente Matozzo e ringraziandolo per portare ormai da tanti anni il nome di Soverato in giro per l’Italia. Presente in sala anche il main sponsor “Ranieri International” rappresentato da Salvatore, Antonio e Piero Ranieri; prima della squadra hanno preso parola il presidente Matozzo e il team manager Francesco Matozzo che hanno ringraziato i presenti, a partire dalla Ranieri International, vicina da vari anni alla società ma che quest’anno ha voluto essere il main sponsor.

Un connubio importante con questa realtà di Soverato affermata a livello internazionale. Poi, è toccato a loro salire in cattedra: chiamate singolarmente dal conduttore ogni atleta ha voluto fare il proprio saluto alla città invitando i tifosi ad essere presenti al Pala Scoppa. E’giunto il turno, poi, di coach Bruno Napolitano che, al microfono, si è dichiarato emozionato, ribadendo che porta la città di Soverato nel cuore.

Per quanto riguarda il “campo”, ad una settimana dall’inizio del campionato, capitan Riparbelli e compagne saranno impegnate oggi e domani in un doppio allenamento congiunto con Altino Volley che si svolgerà a Francavilla al Mare. Sarà un test importante quando ormai mancano pochi giorni alle partite che contano.