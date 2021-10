Catanzaro, la tua Primavera vola. Spader: “Contro la Virtus prova di compattezza”

Due partite giocate, due vittorie: è iniziata come meglio non si poteva la stagione del Catanzaro Primavera. Guidata da mister Spader, la principale selezione del settore giovanile giallorosso ha infatti conquistato quest’oggi altri tre punti sul campo della Virtus Francavilla proiettandosi al vertice del girone a punteggio pieno, ricominciando di fatto la corsa alla promozione dallo stesso punto in cui l’aveva interrotta lo scorso anno. Battuti questo pomeriggio, allo stadio “Nuovarredo Arena” – ex “Giovanni Paolo II” – di Francavilla Fontana i pari età pugliesi per uno a zero; a siglare la rete decisiva dell’incontro l’attaccante classe 2003 Manuel Rando, prelevato in estate dalle fila della Vibonese e già in rete alla giornata d’esordio contro la Paganese dal dischetto.

VITTORIA, PUNTI E COMPATTEZZA – Soddisfatto mister Spader al termine dell’incontro. «Siamo alla seconda partita del torneo, era la prima fuori casa, su un campo comunque difficile e contro una squadra reduce da una sconfitta ed intenzionata a rifarsi. Ci prendiamo il risultato e soprattutto la prestazione del secondo tempo – il commento – ma ci portiamo a casa anche la compattezza di squadra dimostrata nei momenti difficili della partita». Che l’impegno fosse ostico lo si sapeva già in partenza. «La Virtus si è confermata squadra solida, ma noi abbiamo fortemente voluto il risultato anche dopo aver sofferto nella prima frazione». Questo infatti il copione della gara con i pugliesi più decisi nella prima parte, penalizzati un po’ da qualche episodio, e gli ospiti usciti alla distanza. «Il primo tempo non mi è piaciuto – l’analisi schietta di Spader – siamo stati poco incisivi, specialmente in fase di costruzione e ci siamo resi prevedibili davanti. Abbiamo lasciato qualcosina dietro e c’è andata bene sul rigore. Nel secondo tempo invece abbiamo cambiato marcia ed abbiamo costruito non soffrendo più. Prossimo impegno in calendario per gli aquilotti: il Monopoli sabato 9 ottobre.