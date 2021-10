Addio Daniel Leone, oggi i funerali. Forte il cordoglio giallorosso

Bandiere a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici della città ed un minuto di silenzio proclamato nella tarda mattinata. Poi il lento corteo che alle 15.30 ha accompagnato il feretro fino alla chiesa di San Rocco. Pietramelara si è vestita a lutto, oggi, per Daniel Leone. E ad essa si sono unite idealmente tutte le piazze che hanno visto il ventottenne casertano giocare, sorridere e divertirsi nella sua breve carriera di calciatore. Catanzaro compresa.

L’ORDINANZA DEL SINDACO – Silenzio e commozione hanno prevalso nel piccolo centro campano dopo anche l’ordinanza del sindaco che invitava al raccoglimento. “Nonostante la giovane età Daniel ha dimostrato un eccezionale attaccamento alla vita avendo affrontato con esemplare dignità le avversità che ne hanno interrotto prematuramente la brillante carriera sportiva – si legge tra le motivazioni – Per i valori trasmessi è stato un autentico campione in campo ed anche fuori: anche dopo l’insorgere della sua malattia ha partecipato ad iniziative benefiche di valore morale ed ideale per sostenere la ricerca contro il cancro”.

CAMPIONE VERO – Un fuoriclasse vero, di quelli che meriterebbero sempre e solo applausi. Questo il tenore dei messaggi che da sabato notte anche i compagni di squadra nell’avventura giallorossa – stagione 2016/17 – hanno continuato ad affidare alla rete. “Rimarrai un esempio – le parole di *Salvatore Moccia* – E’ stato un onore giocare e condividere lo spogliatoio con te”. “Quanta forza” ha scritto invece Manuel Sarao, concludendo su Instagram con un davvero commosso “mi mancherai”. E poi anche Vito Di Bari, capitano di quel gruppo per parte dell’anno – “Eri un ragazzo pieno di vita e d’oro. Amico mio spero che tu sia felice ora e senza sofferenza” – e soprattutto Giuseppe Giovinco, che di Leone era diventato uno degli amici più stretti in quella parentesi: “Sei stato un esempio per tutti, un vero guerriero – il messaggio del numero dieci, ora a Taranto – Eri capace di portare il sole dentro ognuno di noi. Ora Fai buon viaggio amico mio”. A loro si sono uniti anche Matteo Patti, ora dirigente alla Reggina – “Ciao Daniel, sei stato un Leone” – e Giuseppe Prestia, ora all’Alessandria: “Riposa in pace amico mio, ti voglio bene”.