Catanzaro, ruggito Martinelli: la spinta del capitano per rialzare la testa

Dei tre gol che ieri hanno affondato la Fidelis Andria consentendo alle aquile di vincere e portare a casa tre punti pesanti, il suo è stato forse quello stilisticamente più di valore. Di certo il più importante perché arrivato in un frangente delicato della gara – subito dopo il pareggio dei pugliesi – con lo spettro dell’ennesimo “segno X” in agguato e la tensione in rapida risalita. Decisiva, quella girata sui titoli di coda del primo tempo. E decisivo lui, Luca Martinelli: capitano prima, durante e dopo il match.

QUEL SUMMIT NELLO SPOGLIATOIO – Per capirlo bene è necessario riavvolgere il nastro, tornare alle ore precedenti la gara. Nel chiuso dello spogliatoio in ritiro dove insieme agli altri senatori il numero cinque delle aquile ha convocato tutti i compagni per un faccia a faccia non solo motivazionale. «Serviva una presa di coscienza – l’ammissione a Studio Giallorosso – un’analisi dall’interno del momento. Ci siamo ripromessi di dare una risposta sul campo, consapevoli dell’importanza della vittoria, per voltare pagina dopo tanti pareggi». Una risposta che poi dal rettangolo verde è arrivata nella maniera giusta. Di carattere più che di gioco, sia chiaro, pur sempre però conforme alle attese della vigilia ed utile a rendere meno bollente la panchina di mister Calabro.

UN GOL CONTRO I FANTASMI – In essa il capitano ci ha messo uno zampino pure personale, tirando via come detto le castagne da fuoco proprio nel momento in cui la fiamma aveva ripreso ad ardere troppo virulenta. «Non stiamo attraversando un frangente positivo – l’analisi di Martinelli – ma nemmeno così drammatico come si vorrebbe far pensare. Siamo contratti mentalmente: la vittoria contro la Fidelis Andria può darci ora uno sprint di autostima, farci sbloccare e farci levare di dosso le tensioni accumulate». Come di fatto è accaduto nei novanta minuti di ieri grazie al suo gol, quello del pareggio immediato, che ha impedito alla squadra di ricadere nel buco nero, di farsi prendere dall’ansia e perdere così lucidità e fiducia dopo il primo vantaggio.

AL CENTRO DEL CERCHIO – Si è sofferto anche dopo, è innegabile. Ma l’avere ancora il “musetto avanti” nel tabellino è stato di conforto fino al tris di Verna che ha chiuso definitivamente la contesa. Poi la riunione del lunedì ha trovato una riproposizione adattata anche in campo con il tradizionale cerchio al centro del prato governato per l’occasione non dal mister – rientrato negli spogliatoi – ma dallo stesso capitano. La chiusura migliore della parentesi, il punto esclamativo all’intero discorso. «Sento la responsabilità della fascia – la chiosa di Martinelli in serata – E tengo tanto a questa situazione. Abbiamo degli obiettivi importanti e dobbiamo far sì che nelle difficoltà non si perda mai la strada per arrivare al traguardo». Parole sagge e pesanti. Una carica declinata in parole, gesti e perfino gol che ieri la scossa l’ha data per davvero.