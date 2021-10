Taekwondo, tanto entusiasmo a Formia per i corsi di aggiornamento tecnico

Si sono svolti a Formia dal 1 al 3 ottobre i consueti corsi ufficiali di taekwondo relativi all’acquisizione della qualifica di insegnante tecnico e quelli di aggiornamento per allenatori, istruttori e maestri, organizzati dalla Fita (Federazione Italiana Taekwondo). Una tre giorni all’insegna della formazione che ha visto i partecipanti impegnati ad acquisire gli aggiornamenti relativi alla gestione tecnica degli atleti di alto livello, agli aspetti psicologici, arbitrali, alla preparazione atletica, alla programmazione delle prossime manifestazioni sportive.

Anche in questa occasione, la Calabria ha confermato la sua folta presenza con tantissimi maestri e giovani tecnici che si sono dati appuntamento per confrontarsi ed aggiornarsi, ma soprattutto per stare insieme e festeggiare la ripresa delle attività assieme ai campioni della disciplina, Simone Alessio e Vito dell’Aquila rientrati dalle Olimpiadi di Tokyo2020.