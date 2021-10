“Non c’è bisogno di tanti giri di parole. Quando si sbaglia bisogna riconoscerlo e chiedere scusa. Scusa alla memoria di un uomo che meritava il giusto tributo per ciò che ha rappresentato per Catanzaro sportiva e che come società non abbiamo concesso fino in fondo”.

Il presidente Floriano Noto, a nome dell’US Catanzaro, chiede scusa alla famiglia e agli sportivi giallorossi per l’assenza di una rappresentanza delle Aquile ai funerali di Geppino Martino, per anni medico sociale della squadra.

“Abbiamo provveduto ad esprimere subito il cordoglio per questa dolorosa perdita – prosegue Noto – e abbiamo ricordato Martino prima della gara con l’Andria. Poi a causa di un ingiustificabile difetto di comunicazione interna non siamo riusciti ad essere presenti ai funerali. Un’assenza imperdonabile per la quale, ancora una volta chiediamo scusa”.