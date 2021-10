Man of the Match contest: la Gioielleria Megna consegna i premi ai tre migliori giocatori del Catanzaro

Prosegue il ‘Man of the Match’ contest, l’iniziativa promossa dalla Gioielleria Megna insieme a Catanzaroinforma.it per premiare i migliori calciatori in campo dell’Uesse Catanzaro. All’interno della trasmissione Studio Giallorosso sono stati, anche questa volta, i tifosi a votare i loro men of the matches degli ultimi scontri, tra i tre giocatori scelti dall’ufficio stampa del Catanzaro.

Per i tifosi sono stati Stefano Scognamillo, Massimiliano Carlini e Nana Welbeck ad aggiudicarsi i premi in palio, a loro ieri mattina è stato consegnato il prezioso diamante di DonnaOro.

Un riconoscimento voluto da una delle più importanti gioiellerie della città, nonché sporsor della squadra del capoluogo, a testimonianza dell’impegno e della grinta che ha contraddistinto i tre giocatori. Un gesto di riconoscenza per questi tre giocatori che simbolicamente abbraccia e sostiene tutta la squadra.