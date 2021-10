Volley, al via il campionato di serie A2 stagione 2021/2022

Al via il campionato di serie A2 stagione 2021/2022. La Ranieri International Volley Soverato giocherà domenica pomeriggio alle ore 17 al Pala Scoppa contro la Tecnoteam Albese Volley Como. Dopo quasi due mesi di preparazione, dunque, è il momento di scendere in campo per le ragazze guidate da coach Bruno Napolitano alla sua quarta stagione consecutiva in riva allo Ionio.

C’è tanto entusiasmo nell’ambiente biancorosso e il Pala Scoppa, anche se in misura limitata, non vede l’ora di poter riabbracciare i tifosi; pronta, ovviamente, la curva degli “ultras” a sostenere capitan Riparbelli e compagne, dopo una stagione, quella scorsa, che li ha visti costretti a seguire da fuori le proprie beniamine. Sono stati due mesi di duro lavoro per le calabresi che stanno dimostrando giorno dopo giorno continui miglioramenti. Anche negli allenamenti congiunti disputati le scorse settimane, le “cavallucce marine” hanno fatto vedere cose interessanti con l’amalgama di squadra che solamente col tempo diventerà ancora più compatta. Primo avversario della compagine cara al presidente Matozzo, quindi, sarà la squadra lombarda guidata in panchina da coach Cristiano Mucciolo. Nelle ospiti, un ex di turno, la schiacciatrice Carlotta Zanotto.

La prima partita in particolare nasconde sempre delle insidie con Quarchioni e compagne che dovranno essere brave a partire bene senza sottovalutare le avversarie che, come la Ranieri International, sono una squadra giovane. Sul match contro Albese Como, abbiamo ascoltato le impressioni del presidente Antonio Matozzo:” Finalmente ci siamo. Inizia per noi un’altra nuova avventura in questa categoria che ormai vede la nostra società essere la più longeva in termini di partecipazioni consecutive. Anche in questa stagione abbiamo costruito una squadra giovane mantenendo alla guida l’esperto Bruno Napolitano. Le ragazze sin dal primo giorno di preparazione hanno dimostrato voglia di fare bene e, come tutti noi, non vedono finalmente l’ora di scendere in campo e giocare per conquistare punti importanti. Non vediamo l’ora naturalmente di riabbracciare il nostro caloroso pubblico, costretto nello scorso campionato a seguirci al di fuori del Pala Scoppa. Per questa gara potranno assistere al match solo un determinato numero di persone ma già dalla prossima contiamo di ampliare i posti viste le positive novità giunte dal CTS. Invito tutti gli appassionati ad acquistare il biglietto al più presto presso le nostre rivendite e venire al palazzetto per tifare Ranieri International Volley Soverato”. Il match con inizio alle ore 17 sarà diretto dalla coppia arbitrale Stancati Walter – Papapietro Eustachio. Ricordiamo che da questa stagione sarà possibile seguire in diretta streaming tutti gli incontri su YouTube; di seguito il link per seguire Ranieri International Volley Soverato – Tecnoteam Albese Volley Como: https://www.youtube.com/watch?v=-CZpO6RCmMo.