Avvio di stagione da sogno per la Mastria Espresso Sport Academy che trionfa nel primo derby della stagione e porta a casa due punti che sembravano veramente proibitivi alla vigilia della giornata d’esordio del torneo di C Gold dato il roster non al completo (assente Sereni) e il valore notevole dei padroni di casa.

Partita a due facce al PalaBenvenuti con i reggini della Vis che provano a sfruttare fin dall’inizio la maggiore esperienza e che riescono ad allungare sul +10 al termine della prima frazione (23-13). Da questo momento in poi cambia la partita con i giallorossi della Mastria che spinti da Calabretta (12 pt) e da un Procopio in formato MVP (29 pt) iniziano la loro lenta ma costante risalita che permette ai viaggianti di chiudere sul 36-31 la prima metà di gioco.

Nella ripresa il match si scalda notevolmente con la Vis che vede uscire dal campo per espulsione la coppia Latella-Svoboda e con l’Academy brava a rispondere colpo su colpo ai tentativi di nuova fuga degli amaranto.

In questo frangente decisive le giocate del lungo Fall (anche lui in doppia cifra con 10 punti) e le buone prove dei tanti under che Coach Di Martino mette sul parquet senza esitazione, i quali dimostrano ampiamente di poter tenere il campo e di giocare bene contro avversari di assoluto livello. Regna l’equilibrio nell’ ultimo quarto, che si apre sul 56 pari, e che vede le due formazioni rimanere appaiate fino all’ultimo minuto.

La Mastria Espresso ha più di una volta la palla per chiudere la sfida, ma il canestro decisivo lo realizza Marco Mastria che consegna così il primo successo stagionale alla squadra del capoluogo. Grande soddisfazione in casa Academy per questa vittoria e soprattutto per l’atteggiamento e la voglia messa in campo da tutti i ragazzi di Di Martino che si complimenta con il gruppo per essere stato in grado di rimanere sempre in partita anche nei momenti più difficili contro una squadra esperta come la Vis.

Coesione del gruppo, voglia di non mollare mai e spiccato senso di appartenenza le caratteristiche alla base di questo successo, peculiarità che siamo sicuri contraddistingueranno anche la prossima sfida di campionato (al Palapulerà domenica 17 contro Castanea) oltre che tutto il resto della stagione della Mastria.

Vis Reggio Calabria vs Mastria Espresso Sport Academy 71-73 (23-13/13-18/20-25/15-17)

Vis Reggio Calabria: Romeo 6, Svoboda 9(K), Lobasso 10, Warwick 7, Yusuf 8, Latella 12, Luzza 19, Cardone (NE), Sontuoso (Ne), Galimi, Fazzari, Martino.

Coach: Leo Ortenzi

Mastria Espresso Sport Academy: Calabretta 12, Procopio 29(k), Rotundo 7, Mavric7, Fall 10, Corapi M. 2, Mastria 6, Agosto, Rotella (NE), Brugnano (NE), Corapi R. (NE), Shvets.

Coach: Umberto di Martino