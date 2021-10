Il pilota catanzarese Antonio Ferragina vince la Challenge Asso Minicar 2021

La 59° Cronoscalata Svolte di Popoli incorona Antonio Ferragina vincitore della Challenge Asso Minicar 2021.

Il pilota catanzarese, figlio d’arte, con la sua Fiat 126, preparata insieme al papà Ezio, storico corridore degli anni ’70-’80, ha ottenuto nella tappa abbruzzese il primo classificato in Classe 700/2 e il secondo posto nell’intero gruppo Le Bicilindriche. Punti preziosi che gli hanno assicurato la vittoria della Challenge.

Un campionato non semplice, quello iniziato ad aprile a Santo Stefano Gambarie e, poi, a Morano e Luzzi, dove Ferragina è sempre arrivato a podio. In seguito, le assenze a Fasano e Gubbio che avevano messo in discussione il risultato finale e, infine, la sfida di Popoli con la quale è arrivato il tanto atteso e sperato titolo di Campione.

Prima della fine dell’anno gli appassionati avranno un’altra occasione per scaldare i motori. Il 31 ottobre si terrà la famosa Coppa Sila, a Montescuro, amatissima, soprattutto dai piloti calabresi.