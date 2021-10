Nuova puntata di Studio giallorosso, il programma di approfondimento post partita della Web tv di Catanzaroinforma che analizza la gara del Catanzaro con commenti, immagini, risultati, interviste, messaggi dei tifosi.

In studio Gianluigi Mardente e Gianfranco Giovene con la partecipazione di Mimmo Barbaro. Regia di Tonino Minicelli

Foto 2 di 2



Appuntamento questa sera alle 18.00, due ore dopo la conclusione del match con l’Avellino in programma al Ceravolo alle 14.30. Il programma sarà disponibile in diretta sulla nostra pagina Facebook e nella parte alta della nostra home page e nel player in basso.