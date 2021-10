Calcio: Bari-Catanzaro sabato 30 alle 14, in diretta Raisport

La Lega Pro, attraverso il Comunicato n°84 del 21 ottobre, ha reso noto che la partita Bari-Catanzaro, 12a giornata del Girone C, in programma sabato 30 ottobre ’21 avrà inizio alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Rai Sport. Si tratta del secondo match della stagione trasmesso in chiaro su Raisport dopo quello interno col Catania. Le Aquile da calendario e salvo variazioni “giocheranno” in tv anche la sfida di lunedì 15 novembre con la Turris (ore 17.30).