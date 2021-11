Settingiano (CZ): porte aperte al Tiro a volo

Giovani studenti, lady ma anche tanti adulti hanno partecipato alla manifestazione “Porte aperte al Tiro a Volo” a Settingiano tenutosi nei tre giorni 30-31 ottobre e 1 novembre 2021 presso gli impianti sportivi del Tiro a volo Catanzaro con sede in Martelletto di Settingiano.

Nonostante il maltempo che ha imperversato in questi tre giorni in Calabria, tra allerte meteo Rosse ed Arancioni nella fascia ionica catanzarese, si ha avuto la presenza di 19 neofiti .

Prima di procedere alla prova pratica, a chi totalmente sprovveduto ha ricevuto da esperti tiratori nozioni di sicurezza sulla tenuta delle armi e di tiro, alle quali hanno ancora una volta dimostrato entusiasmo e voglia di ripetere tale esperienza.

All’iniziativa sono intervenuti il presidente dell’asd “Tiro a volo Catanzaro” Giovanni Pilò, il presidente del “poligono Mimmo Voci” Salvo Ferragina e tanti altri atleti federali, oltre ai tecnici che hanno dato il loro prezioso contributo formativo.

Tutto si è svolto in sicurezza, rispettando i protocolli anti- Covid”.

I Presidenti hanno affermato :“Oggi abbiamo visto con quanta gioia i ragazzi hanno partecipato a questa iniziativa, a testimonianza del fatto che l’intuizione della nostra Federazione di formare ed incentivare i nostri atleti neofiti, incentivando la pratica sportiva tra le giovani generazioni attraverso la conoscenza delle varie tipologie sport e promuovendo la socializzazione e l’inclusione, si sia rilevata vincente.

Tutto questo nasce da una storia e una tradizione che la nostra Federazione ha di attenzione allo sport come elemento cardine della crescita e della formazione dell’individuo”.