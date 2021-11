Nazionale under 15: domani a Catanzaro la selezione del Sud Italia

Dopo Novarello, Roma e Coverciano, è la volta del CTF di Catanzaro (foto) a ospitare l’ultima selezione destinata alla formazione della nuova Under 15. Per questo appuntamento di mercoledì 24 novembre alle 15 presso il Centro della LND calabrese, il tecnico Massimiliano Favo ha convocato 44 giocatori, tutti nati nel 2007 e provenienti dalle società del sud. Tutto si svolgerà nello stesso pomeriggio quando verranno giocate delle partite a ranghi contrapposti alla fine delle quali, sarà sciolto il raduno.

Un’attività iniziata circa due mesi fa e nel corso dei quattro appuntamenti, sono stati visionati complessivamente 176 giovani calciatori originari di tutto il territorio Nazionale, già frutto di una selezione fatta a monte dalla rete di osservatori che, sotto la direzione dell’Area Scouting della Figc guidata da Mauro Sandreani, coadiuvato da Claudio Coppi, tengono sotto osservazione i campionati giovanili per portare alla luce le migliori energie. L’ultima tappa per la formazione della Under 15 sarà il Torneo di Natale, la tradizionale kermesse a cui partecipano le migliori potenzialità calcistiche nazionali. Un incontro, questo, che ogni anno si tiene a dicembre, presso il Centro Tecnico di Coverciano: la finalità di questo raduno è l’ulteriore scrematura per comporre la prima rosa dei giocatori che prenderanno parte, con l’inizio del nuovo anno, alle attività della neonata Nazionale Under 15. Soddisfazione nelle parole del Presidente del CR Calabria Saverio Mirarchi: “Accogliamo con piacere la selezione dei giovani atleti professionisti del Sud Italia, con la speranza di ritrovarli in un domani prossimo a calcare i prestigiosi campi della Serie A. La nostra Regione sarà sempre orgogliosa di collaborare alle attività sul territorio delle nostre Nazionali”.

Sono 13 i calciatori delle società professionistiche calabresi convocati dal Tecnico Massimiliano Favo: due portieri, Stassi del Crotone e De Lorenzo della Reggina; sei difensori, Pesce, Pagano e Basso del Crotone, Bauso e Tortoriello della Reggina, Bonofiglio del Cosenza; tre centrocampisti, Buonaccorsi del Crotone, Gatto della Reggina e Tassoni del Catanzaro; infine due attaccanti, Frasca del Crotone e Cosentino della Reggina.

“Durante queste selezioni – dichiara il tecnico Azzurro – abbiamo visto sui campi una qualità che dà una buona prospettiva al calcio italiano. Ultimata la tappa di Catanzaro, lavoreremo per l’ultima scrematura che ci sarà a dicembre con il Torneo di Natale dopo il quale avremo una prima rosa per la nuova Under 15. Questa è una Nazionale che si forma e cambia nel tempo ed è naturalmente in funzione della Under 17 attraverso la quale gli Azzurrini praticano la prima esperienza internazionale di rilievo in virtù della partecipazione ai Campionati Europeo e Mondiale della categoria. Prima di quella data, normalmente si effettuano partite o tornei amichevoli. Infatti, alla fine del prossimo gennaio è già in programma un doppio test con i pari età del Kosovo”. Ma per raggiungere dei risultati, è necessario il gioco di squadra: “Ringrazio l’attività condotta perennemente dall’Area Scouting della FIGC: senza l’apporto degli osservatori presenti in tutte le aree geografiche dell’Italia non avremmo mai sott’occhio lo stato dell’arte. Il loro lavoro è fondamentale non solo prima delle selezioni – conclude Favo – ma anche dopo: un supporto irrinunciabile”.

Elenco dei convocati

Portieri: Jonatan Stassi (Crotone), Francesco Gisondi (Napoli), Ferdinando De Lorenzo (Reggina), Daniele Mondello (Palermo);

Difensori: Luca Sassarini (Bari), Antonino Pesce (Crotone), Alessio Campanelli (Bari), Alessandro Bauso (Reggina), Salvatore Mule’ (Palermo), Victor Junior Nonga (Benevento), Vincenzo Pagano (Crotone), Mattia Passiatore (Taranto), Lucio Bonofiglio (Cosenza), Raffaele Ricercato (Lecce), Luca La Macchia (Virtus Francavilla), Domenico Tortoriello (Reggina), Leonardo Basso (Crotone), Leonardo Pertoso (Lecce), Francesco Falcone (Benevento), Antonio De Filippis (Taranto);

Centrocampisti: Antonio De Marco (Benevento), Giulio Attanasio (Lecce), Simone Pipitone (Palermo), Raul Tassoni (Catanzaro), Vincenzo Visconti (Palermo), Lorenzo Migliore (Salernitana), Francesco Palumbo (Bari), Andrea Buonaccorsi (Crotone), Davide Rosciglione (Palermo), Francesco Gatto (Reggina), Nicolo’ Spinelli (Lecce), Roberto Persia (Monopoli), Simone Capuana (Catania), Gaetano Buonsante (Bari), Vincenzo Giaimo (Messina), Fabio Polito (Taranto);

Attaccanti: Cristian Vaccaro (Palermo), Salvatore Frasca (Crotone), Aldo Cosentino (Reggina), Raffaele Federico (Catania), Alessandro La Bianca (Bari), Mario Poma (Catania), Mattia Bellanova (Virtus Francavilla), Salvatore Buccoliero (Benevento).

Staff: Supervisore Nazionale Under 15, Antonio Rocca; Allenatore, Massimiliano Favo; Tecnici Federali, Daniele Zoratto e Davide Cei; Responsabile Area Portieri, Nicola Pavarini; Preparatore Dei Portieri, Fabrizio Capodici; Preparatore Atletico, Vito Azzone; Coordinatore Area Scouting, Claudio Coppi; Osservatori: Andrea Serino, John Carrozza E Antonio Martella; Medici, Marco Scrivano e Riccardo Capitani; Fisioterapista, Fabrizio Casati; Organizzazione, Aldo Blessich; Segretario, Francesco Lupi .