Catanzaro-Foggia, prevendita fiacca. Solo 867 paganti, di cui quasi 300 dalla Puglia

Sembrano essere caduti nel vuoto gli appelli delle ultime ore lanciati dagli ultras e dal neo tecnico Vivarini ai tifosi del Catanzaro per riempire gli spalti del “Ceravolo” e dare manforte alle aquile nell’importante gara di domani contro il Foggia. Il dato definitivo della prevendita, alla chiusura delle 19 di oggi, è infatti più che tiepido: fermo a quota 867 per un totale di 1667 presenze abbonati compresi. Massiccia si annuncia invece la partecipazione nel settore ospiti dei tifosi foggiani con quasi trecento biglietti staccati.

GLI APPELLI – «Chiediamo aiuto a tutti – aveva detto il tecnico nella conferenza stampa della vigilia, con l’obiettivo di smuovere un po’ l’entusiasmo della piazza – Per noi è un momento zero e serve il coinvolgimento dei tifosi. Siamo coscienti dei problemi: le soluzioni possono essere tante e l’adrenalina del pubblico ci può dare una spinta». Prima ancora, come evidenziato, era partito dallo zoccolo duro della curva ovest il messaggio – “niente più scuse, tutti allo stadio” – ma la chiamata a raccolta non sembra per ora aver avuto gli effetti sperati. Pesano gli ultimi risultati che hanno fatto andare giù in picchiata il termometro della passione; botteghini aperti anche domani, alle 12 poi il calcio d’inizio.