Il giorno dopo

Catanzaro Calcio, Aquile già al lavoro. All’orizzonte la semifinale di Coppa con il Padova fotogallery

Si è intanto completato il diciottesimo turno in serie C. Il Bari fa suo il derby, cade il Palermo. Dietro la capolista cinque squadre in un punto









Niente riposo per il Catanzaro che ha già ripreso oggi a lavorare poco ore dopo il rientro dal Molise con tre punti in più nel bagaglio dopo il successo col Campobasso. All’orizzonte la semifinale di andata di Coppa Italia Lega Pro con il Padova in programma in Veneto mercoledì prossimo alle 15.30 (diretta Raisport) e soprattutto l’ultima gara del girone d’andata con la Vibonese appuntamento domenica alle 14.30 al Ceravolo. di 22 Galleria fotografica Campobasso vs Catanzaro







I giallorossi di Vincenzo Vivarini hanno svolto la seduta di allenamento in mattinata a Giovino. Per chi non ha giocato ieri, dopo l’attivazione con calcio tennis e step di corsa a secco alternati a possessi, la seduta è terminata con una partita a ranghi misti. Invece, chi è sceso in campo contro il Campobasso ha svolto un’allenamento di scarico, posture e pilates con stimoli di corsa. Domani altra seduta mattutina sempre al Poligiovino. Intanto si è completato oggi il quadro della 18esima giornata del campionato di serie C girone C. Ecco i risultati e la classifica Bari – Taranto: 3 – 1, Catania – Palermo: 2 – 0, Monopoli – Latina: 0 – 0, Turris – Messina: 5 – 0, Vibonese – Avellino: 0 – 1, Campobasso – Catanzaro: 1 – 2, Monterosi – Fidelis Andria: 1 – 0, Juve Stabia – Potenza: 3 – 0, Foggia – Virtus Francavilla: 1 – 0, Picerno – Paganese: 5 – 3 Classifica: Bari 40, Turris 32, Palermo 32, Catanzaro 31, Monopoli 31, Avellino 31, Virtus 27, Foggia 27, Picerno 26, Juve Stabia 25, Taranto 24, Catania 23, Latina 21, Paganese 20, Monterosi 19, Campobasso 18, Fidelis Andria 15, Potenza 15, Vibonese 13, Messina 13.