‘Catanzaro, fuori lo spirito combattivo’: Vivarini stuzzica alla vigilia del match di Francavilla

«Sarà una partita dura sia per noi che per loro: in campo voglio vedere uno spirito combattivo». Alla vigilia della trasferta in Puglia per il match contro la Virtus Francavilla il tecnico del Catanzaro Vivarini pizzica le corde emotive dello spogliatoio alla ricerca di una reazione dopo il pareggio deludente ed inutile di domenica contro la Vibonese. C’è da rialzare la testa, da dimostrare di aver metabolizzato psicologicamente e fisicamente il colpo. E c’è soprattutto da chiudere l’anno nella maniera migliore possibile per poi proiettarsi a gennaio con le idee chiare sul mercato e con una classifica non troppo pesante da scalare.

«Arriviamo bene a questa sfida – le parole dell’allenatore dopo la rifinitura – La gara contro la Vibonese ha evidenziato le carenze che abbiamo in questo periodo e c’è la consapevolezza da parte di tutti di dover risolvere i problemi. Negli ultimi allenamenti ho visto l’acquisizione di determinati concetti da parte della squadra: questo vorrò vedere domani in campo, nonostante le difficoltà». Che saranno tante, ovviamente: dal campo alla forte motivazione degli avversari.

«Mi aspetto una gara intensa, bella, dura – ha detto Vivarini – contro un avversario carico. Speriamo di fare una buona prestazione. Di certo la giocheremo a viso aperto cercando di non ripetere gli errori fatti nei turni precedenti. Vorrei che la si affrontasse con la rabbia e la giusta intensità che questo girone richiedono – l’affondo – bisogna avere coraggio e chiunque scenderà in campo dovrà sudare la maglia e dare il massimo». Tra i nodi da sciogliere per la compilazione dell’undici di partenza contro i virtussini ci sono anche le alternative da trovare agli squalificati Fazio e Vazquez. «I cinque cambi aiutano – il parere del mister – doversi giocare le carte all’inizio per sopperire ad indisponibilità un po’ penalizza».

CORDOGLIO – E prima di imbarcarsi alla volta della Puglia il club di via Gioacchino da Fiore ha voluto stringersi attorno al responsabile della Comunicazione Davide Lamanna per la scomparsa dell’amato padre Benito. “Genitore esemplare – lo si ricorda – che con il suo esempio di vita ha trasmesso valori solidi, tramandandogli anche l’amore per i colori giallorossi”.