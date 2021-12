Karting, sindaco Abramo assessore Concolino premiano in Comune il campioncino catanzarese Salvatore Giglio

Continua a mietere successi il campioncino catanzarese di go kart, Salvatore Giglio, che è stato premiato dal sindaco Sergio Abramo e dall’assessore allo sport Lea Concolino dopo aver conquistato il titolo di campione regionale nella categoria mini G3.

Il piccolo pilota, nel settembre scorso, ha infatti sbaragliato la concorrenza arrivando al primo posto al Campionato regionale Basilicata Calabria zona 8, disputatosi in provincia di Cosenza. “E’ sempre un motivo di orgoglio – ha commentato Abramo – poter vedere un nostro giovanissimo bruciare le tappe in ogni ambito, in questo caso quello del go kart, che richiede tanta determinazione, coraggio e sacrifici. Complimenti a Salvatore per i risultati finora raggiunti, ai tecnici che lo aiutano a crescere e a tutta la famiglia che lo segue quotidianamente”.

Anche l’assessore Concolino ha voluto rivolgere le sue “congratulazioni al piccolo Salvatore per i traguardi raggiunti, nell’auspicio di potersi sempre migliorare, avendo a fianco anche l’amministrazione comunale nell’obiettivo di misurarsi ancora su scala regionale e nazionale”.

Erano presenti, al momento della consegna della targa, anche Gianluca Serrao della SGR Truck Service, il responsabile sportivo Attilio Ferragina e il presidente della Giglio Kart Drive.