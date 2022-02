Il Catanzaro si gode Biasci. L’ex Lazzini: ‘Grande colpo. E con Iemmello…’

Ci sono due modi di entrare in scena quando sei l’ultimo arrivato in una nuova compagnia: varcando la soglia in punta di piedi, nel pieno rispetto del mantra della parsimonia – “tempo al tempo e con il tempo il momento giusto arriverà” – oppure buttando giù la porta, andandoti a prendere fin dal primo istante lo spazio nell’arena, incurante di tutto ciò che sta attorno. Tommaso Biasci ha scelto questa seconda via per presentarsi al Catanzaro. E lo ha fatto senza pensarci troppo su con due assist, due gol e tante giocate importanti nelle sole tre gare intercorse dallo sbarco del mercato fino ad oggi. Nemmeno i più ottimisti avrebbero potuto pronosticare un avvio così dirompente per la punta lasciata in naftalina a Padova. Ma sono numeri che non stupiscono chi lo ha conosciuto bene in passato, chi – da caro ex, anche – oggi sorride guardandolo esultare con la maglia giallorossa addosso. Stagione 2006/07, Massa, nella dolce Toscana: sulla panchina bianconera la vecchia conoscenza di casa aquile Giacomo Lazzini, in campo un all’epoca ventiduenne Biasci in versione bomber.

«OTTIMO ACQUISTO» – «Il Catanzaro ha fatto un ottimo acquisto – il parere del tecnico, oggi secondo di Andreazzoli ad Empoli – Ha messo dentro un elemento senza dubbio importante per la categoria, uno che già anni fa era capace di fare la differenza e dimostrava di avere numeri interessanti». Trentadue gare con ventiquattro reti il bottino quell’anno con la maglia della Massese: il migliore della carriera per la punta che da qualche giorno regala gioia a Vivarini ma che già in passato Calabro avrebbe sognato di avere a disposizione sui tre colli. «Per quello che era riuscito a dimostrare mi sarei aspettato una carriera anche più importante – dice Lazzini – Mi fa piacere comunque che sia venuto a Catanzaro e chissà che proprio questo contesto non diventi il trampolino che finora gli è mancato».

«CHE COPPIA CON IEMMELLO» – Con un po’ po’ di memorie così, di gol a raffica anche se su campi polverosi, figurarsi quanto possa impressionare dunque il bigliettino da visita attuale, pur servito tra Palermo, Catania e Picerno. «Non mi sorprende che abbia iniziato in questo modo la nuova avventura – sottolinea l’allenatore – La voglia di emergere non gli manca e a questa riesce ad abbinare esplosività e tecnica di primo livello. Tommaso è uno che attacca gli spazi e cosa importantissima vede sempre la porta. A Massa era impiegato da prima o da seconda punta in base alle esigenze, a Catanzaro con Iemmello suppongo farà più da spalla». Questa l’intenzione anche di Vivarini ma per vederli insieme dal primo minuto ed in pianta stabile bisognerà attendere che il collega ex Frosinone torni a livelli di forma migliori. «Si sposano benissimo – il giudizio di Lazzini – costituiscono un tandem assortito e potenzialmente devastante. Uno con struttura, l’altro capace di girargli attorno e andare largo: insieme possono davvero far bene».

«TOMMASO, SENTI A ME…» – Inevitabile parlando del presente, aprire anche il capitolo dei ricordi. Belli a quanto pare con un Catanzaro in lotta per la promozione nei tardi Novanta in cui proprio Giacomo Lazzini era centrocampista d’esperienza al servizio di Rino Lavezzini. «Era il 96/97, ho ancora davanti agli occhi lo spettacolo di quello stadio pieno con ventimila persone sugli spalti. Eravamo partiti senza troppi proclami ma riuscimmo a tenere a lungo il primo posto uscendo poi ai playoff anche a causa di alcune scelte sbagliate da parte della società». L’anno di Libro e di De Min, di Vanzetto, Di Julio e di Bizzarri tra i pali. «Una piazza che meriterebbe la B ad honorem per la passione dei suoi tifosi – afferma Lazzini – A Tommaso questo voglio dire: vivi la città non solo sotto l’aspetto sportivo ma anche umano; lì ho ancora tanti amici e so cosa quella gente può dare». La scintilla ci ha messo poco ad accendersi, ora però sarà importante soffiarci su.