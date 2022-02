Calcio femminile: l’Under 20 della Lnd in amichevole al Centro Federale di Catanzaro

E’ andata in scena sul sintetico del Centro Tecnico Federale di Catanzaro l’amichevole tra la Rappresentativa Femminile del Comitato Regionale Calabria e la Rappresentativa Under 20 della Lega Nazionale Dilettanti. Prima uscita stagionale per le calabresi e buone indicazioni per il selezionatore, mister Francesco Ramunno, anche lui all’esordio in panchina. Gara equilibrata in cui il tecnico calabrese ha fatto ruotare tutte le effettive a disposizione visionando le ragazze convocate per questo primo raduno. Parità nella prima frazione: rappresentativa CR Calabria in vantaggio con Mauro al trentacinquesimo minuto del primo tempo, bella la sua percussione centrale, il pari al secondo minuto di recupero con Papaleo, calabrese in forza alla FC Crotone. Nella seconda frazione l’allungo decisivo della Rappresentativa Under 20 LND in gol con Di Stefano dopo trenta minuti e con Illiano al trentottesimo per l’1-3 finale.

Patrizia Cottini, Segretaria del Dipartimento Calcio femminile LND: “La LND crede molto nel calcio femminile e questa prima uscita della Rappresentativa U20 qui in Calabria è uno step ulteriore per la crescita del movimento. La LND ha investito notevoli risorse per lo sviluppo dell’attività femminile e l’impulso dato dal mondiale in Francia è stato fondamentale, così come l’incremento delle tesserate su tutto il territorio nazionale. Ringraziamo il CR Calabria ed il presidente Saverio Mirarchi per l’accoglienza e per l’impeccabile organizzazione”.

Così il tecnico della Rappresentativa U20 della Lega Nazionale Dilettanti, mister Marco Canestro: “Stiamo visionando tante ragazze in giro per l’Italia e questa è stata una buona occasione per testare quelle dell’area sud contro la Rappresentativa Regionale del CR Calabria. Mi preme ringraziare tutte le società per la collaborazione, è un aspetto importante nel percorso di crescita generale. Per quel che concerne questo raduno, il livello è buono ed abbiamo tratto indicazioni positive da tutte quante le presenti”.

A margine della gara anche mister Francesco Ramunno, tecnico della Rappresentativa del CR Calabria, si è espresso positivamente: “Quella di oggi per noi era la prima uscita stagionale e devo dire che quanto visto non mi è affatto dispiaciuto. Ringrazio tutte le società calabresi ed i tecnici che lavorano sodo ed i risultati si vedono nella crescita esponenziale del movimento femminile”.

E’ intervenuto facendo gli onori di casa anche il Presidente del CR Calabria Saverio Mirarchi. “E’ un piacere ospitare la nazionale femminile Under 20 della LND, questo ci ha dato anche l’opportunità di mettere insieme la Rappresentativa Regionale che per ovvie ragioni non siamo riusciti a mettere insieme quest’anno per problemi legati al covid. E’ un momento importante anche per il calcio femminile, il momento giusto per spingere su quest’attività. Credo che questi eventi siano opportuni, necessari e diano la giusta visibilità ad un mondo che, secondo me, avrà modo nel futuro prossimo di trovare i suoi spazi, che sono spazi importanti. Godiamoci queste ragazze, vediamole giocare e divertiamoci insieme a loro in attesa che anche la nostra terra amplifichi le proprie attenzioni sul calcio femminile”.

Il tabellino

Rappresentativa Femminile Cr Calabria-Rappresentativa U20 Femminile Lnd 1-3 (1-1 pt)

CR CALABRIA: Gradalone, Ceravolo, Stranieri, Cariati, Denaro, Cinque, Gattuso, Mauro, Nocera, La Malfa, Siciliano. In panchina: Rispoli, Fumante F., Donato, Perrotta, Cogliandro, Orefice, Ariobazzone, Sacco, Noto, Fumante L.. All. Sig. Francesco Ramunno

U20 LND: Calì, Coluccia, Papaleo, D’Errico, Torano, Maddaluno, Moscatello, Ventura, Cinquegrana, Illiano, Turco. In panchina: Orlando, Vetere, De Benedetto, Petrosino, Di Stefano, Lospalluto, Pennisi, Margari. All. Sig. Marco Canestro

ARBITRO: Sig. Sorrentino (sez. Soverato)

ASSISTENTI: Sig. Renda (sez. Catanzaro) e Sig. D’Agostino (sez. Catanzaro)

MARCATRICI: 35′ pt Mauro (CRC) 47′ pt Papaleo (U20) 30′ st Di Stefano (U20) 38′ st Illiano (U20)