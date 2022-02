Il Catanzaro vuole la ‘settima’: a Potenza per una prova di forza

In tasca le sei vittorie già raggiunte, in mano un biglietto per la Basilicata con l’obiettivo di andare a raccogliere la settima. Tutto intorno l’entusiasmo di una piazza che ora ci crede e spinge forte come dimostrano i dati della prevendita – centosessanta i tagliandi staccati, in barba al calendario strampalato – ed un’atmosfera per nulla uguale a quella di solo un mese fa. E’ a Potenza, il Catanzaro, con la testa e con le gambe. Lì domani – calcio d’inizio ore 21 – proverà a scrivere un’altra pagina della propria appassionante rincorsa e a lanciare un ulteriore messaggio a chi sta in testa e sembra da qualche tempo avere problemi di benzina. Il “Viviani” sarà l’ultima tappa lontano da casa di questo tour-de-force di febbraio: a denti stretti per la fatica ma con la consapevolezza di essere ora più lanciati che mai, si darà battaglia.

QUI GIALLOROSSI – Il ritorno di Scognamillo dalla squalifica darà a Vivarini la possibilità di ricomporre l’assetto base in difesa mentre a centrocampo il ballottaggio sembrerebbe essere più per il ruolo di mezzala tra Verna e Welbeck che non per quello di regista con Cinelli ancora in vantaggio e segnalato in ottima forma rispetto al recuperato e rientrante Maldonado. Davanti la rotazione delle pedine dovrebbe premiare Cianci dal primo minuto in coppia con Biasci; panchina in partenza per Vazquez così come per Carlini e Bombagi.

QUI ROSSOBLU – Un Catanzaro «tracotante» è quello che si aspetta Arleo, ancora deluso per l’ultima sconfitta dei suoi a Messina. «Affronteremo la migliore difesa del campionato, una squadra che vive un momento magico ed ha una rosa a mio parere anche superiore a quella del Bari – ha detto l’allenatore dei lucani – E’ comunque il miglior avversario che potesse capitarci oggi visto che non abbiamo nulla da perdere e tutto quello che riusciremo a guadagnare sarà oro colato». Il morale è da risollevare per i leoni che al di là dell’ultima sconfitta non stanno vivendo una parentesi troppo positiva di classifica; il turnover è annunciato – «ci sarà l’opportunità per chi ha giocato meno di dare il proprio contributo» – ma non dovrebbe coinvolgere i ruoli chiave: nel 3-4-1-2 Bucolo e Sandro saranno i motori di mediana, Ricci invece l’ispiratore dietro le punte.

NUMERI – La vittoria in terra lucana manca agli ospiti da dicembre 2018, da quando cioè, con Auteri in panchina, i giallorossi schiantarono i leoni con un risultato netto e senza appello: uno a cinque il risultato finale di quella sfida, con le reti di Eklu, Maita, Fischnaller e doppio D’Ursi e gol della bandiera rossoblu di Di Somma. Nel complesso delle quindici sfide fin qui disputate in Basilicata sono in tutto tre le vittorie del Catanzaro, otto i pareggi e quattro le affermazioni del Potenza; la più recente nel settembre scorso (2-1) con le reti di Volpe e Salvemini a far da contraltare al rigore di Carlini. Arbitro dell’incontro sarà il signor Marini di Trieste già incrociato dalle aquile nella sconfitta di Torre del Greco contro la Turris a novembre (1-0); Basile e Nasti gli assistenti, Mirabella il quarto uomo.

POTENZA (3-4-1-2) : Greco; Matino, Cargnelutti, Koblar; Zampano, Bucolo, Sandri, Dkidak; Ricci; Salvemini, Cuppone. All. Arleo

CATANZARO (3-5-2) : Branduani; Martinelli, Fazio, Scognamillo; Bayeye, Sounas, Cinelli, Verna, Vandeputte; Cianci, Biasci. All. Vivarini.