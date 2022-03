Batte forte il cuore giallorosso. E non batte soltanto per i colori della squadra per cui si tifa. Il cuore pulsa in modo energico anche per tutte quelle persone che oggi stanno vivendo il dramma della guerra. Il popolo dell’Ucraina, uomini, donne e soprattutto bambini ai quali è difficile spiegare il senso di quello che sta accadendo.

Il “Gruppo Catanzaro Piemonte” ha così deciso di contribuire a una raccolta di vestiti e giocattoli da inviare nelle zone provate dal conflitto.

Un gesto di solidarietà nel nome di una fede sportiva, il Catanzaro, che dimostra come il calcio riesca ad unire i tifosi attorno a valori che vanno al di là di un semplice gioco. Venuto a conoscenza dell’iniziativa, il presidente Floriano Noto ha ringraziato il responsabili del club piemontese, Francesco Ieriti, sottolineando l’importanza di queste iniziative in un momento così doloroso in cui il mondo del pallone, per ciò che rappresenta, non può sottrarsi dal lanciare inequivocabili messaggi di pace e di fratellanza.