Pari degli Aquilotti a Palermo. Classifica invariata per i ragazzi di Spader

Si è conclusa in pareggio, ieri, il big match del weekend nel campionato Primavera-3 tra il Catanzaro ed il Palermo. In Sicilia, dove i giallorossi erano sbarcati alla ricerca di riscatto dopo la sconfitta interna contro il Bari, è finita uno ad uno con il vantaggio ospite siglato da Viotti nel finale di primo tempo ed il pareggio di Ganci per i rosanero in apertura di ripresa. Nella seconda frazione aquilotti avanti numericamente rispetto all’avversario per l’espulsione di Parisi poi pareggiata anch’essa sui titoli di coda con il rosso sventolato all’indirizzo di Scavone. Prossimo impegno per i ragazzi di mister Spader: sabato 12 marzo, al “Federale”, contro l’Avellino.

CLASSIFICA FERMA – Il punto guadagnato certo vale perché strappato in casa di una delle migliori formazioni del torneo a lungo capolista in graduatoria ma poco o nulla sposta in termini di piazzamento. Il Catanzaro infatti rimane bloccato ancora al quinto posto, ad una lunghezza da Bari e Paganese e con quattro di vantaggio sul Catania. Ad approfittare di più del risultato è stato il Monopoli che superando il Bari in esterna nel derby (1-2) ha potuto così consolidare ancor di più il proprio primato staccando i rosanero inseguitori di sei lunghezze. Per il resto la giornata è stata caratterizzata dall’acuto del Foggia in casa del Catania (1-2) e della prepotente affermazione della Virtus Francavilla sul Potenza (4-0). Oggi la chiusura del turno con la sfida di Avellino tra gli irpini e gli azzurrostellati.

PALERMO: Testagrossa, Perez, Frisella, Tagliarino (18’ st Murania), Muthè, Parisi, Lo Coco (28’ st Giglio), Salvia, Adolina (18’ st Mamone), Caracappa (28’ st Garofalo), Ganci. All. Di Benedetto. A disp: Grotta, Morana, Arusa, Bertoglio, Gigante, Schimmenti, Borgognone, Mirabella.

CATANZARO : Rizzuto, Talarico, Ozawje, Borgesi, Lombardi, Pipicella (36’ st Rizzo), Bamba (11’ st Giorgi), Mirante, Rando, Abbey (40’ st Merante), Viotti (36’ st Raspaolo). All. Spader. A disp: Columbro, Scavone, Iuculano, Falco, Raspaolo.

MARCATORI : 37’ pt Viotti (C), 11’ st Ganci (P)

Ammoniti : Bamba, Lombardi, Rizzuto, Abbey, Pipicella, Mirante, Borgesi (C), Perez, Giglio, Frisella (P)

Espulsi : Espulsi: 16’ st Parisi (P), 48’ st Scavone (C)