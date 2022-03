Calcio Primavera 3, Catanzaro acciuffa il Palermo. Si decide tutto in Sicilia al ritorno

E’ finita uno ad uno la gara d’andata del primo turno playoff del Catanzaro Primavera contro il Palermo. Al “Federale” gli aquilotti di Spader hanno agguantato il risultato in rimonta e quasi sui titoli di coda, dopo essere passati in svantaggio al quindicesimo – capolavoro rosanero di Ganci – ed aver dovuto tenere botta per i primi quarantacinque minuti ad un avversario tecnicamente di valore, a lungo capolista nel girone in stagione, dimostratosi forte anche in condizione di inferiorità numerica. Una zampata di Rando all’ottantaseiesimo – bello il guizzo di Merante che ha dato il la all’azione – ha rimesso il discorso qualificazione sui binari della parità. Tra sette giorni – il 2 aprile – in Sicilia si deciderà chi passerà il turno. Ai giallorossi servirà vincere: in caso di pareggio infatti sarà il Palermo a staccare il biglietto per la finale in virtù della migliore classifica nella stagione regolare.

TABELLONE – Il programma degli spareggi si completerà domani con la sfida tra Lecco e FeralpiSalò. Dagli altri campi dove si è giocato oggi sono arrivate le affermazioni di Paganese (1-2 a Bari), Gubbio (2-1 contro l’Olbia), Imolese (2-0 alla Vis Pesaro) e del Padova (1-3 al Modena).