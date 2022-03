A San Vitaliano torna la Stranotturna per le strade del centro

La primavera in casa Hobby Marathon Catanzaro arriva con una lettera a firma “Prof. Vincenzo Caria” Presidente Regionale Fidal, dove si comunica che in data 8 aprile nella Sala verde della Regione Calabria, verrà tra gli altri, premiato l’atleta Alessandro Palmerino, atleta di punta della team guidato dal professor Bruno Spina.

Ma per arrivare a questo bisogna fare qualche passo indietro, ovvero metà dicembre 2021,quando si è deciso di partecipare all edizione 2022 della Roma-Ostia, una delle mezze maratone più partecipata al mondo.

Si è dunque cominciato a seguire il programma di allenamento che pazientemente il Prof. Spina ha stilato quotidianamente, e con impegno e sacrificio ognuno dei partecipanti ha raggiunto il proprio obiettivo.

Aurora Catania, Sabina Barberi, Manuela Foresta, Carmen Paonessa per quanto riguarda le donne, mentre tra gli uomini Luigi Alfieri, Salvatore Aulicino, Sergio Sergi, Tony Jiritano, Giacomo Farrelli, Michelangelo Rossano, Pierluca Rocca e Alessandro Palmerino autore di un tempo “monstre”, 1.15.43.

Da elogiare tutto il gruppo Hmc, per alcuni era la prima volta per altri, Foresta, Rocca, Rossano e Paonessa, è stata l occasione per confermare i progressi fatti nei mesi scorsi, ma da elogiare anche chi, Barberi e Sergi, per puro spirito di squadra, pur non essendo in condizione ha voluto portare a termine la gara.

Ma come sempre nello sport e anche nella vita, non ci si può adagiare sugli allori, ed ecco allora che il prossimo 24 Aprile si riparte alla volta di Numana, Ancona, per il Campionato Italiano di Mezza Maratona, dove si spera di confermare i recenti progressi. Di questo si è parlato il 25 marzo all annuale riunione della società HMC, alla presenza dell intera dirigenza ch é stata confermata in blocco e all unanimità dagli atleti.

Altro punto fondamentale è stato quello che riguarda l organizzazione della gara di “casa’ della Hobby Marathon, ovvero la Stranotturna, che quest’anno si svolgerà nel giorno di San Vitaliano,gara valevole sia per il campionato regionale a squadre che per quello individuale.

I migliori atleti della regione si riverseranno per le strade del centro di Catanzaro, e tra i migliori ci sarà anche Alessandro Palmerino che a giorni riceverà il giusto riconoscimento per le sue imprese sportive.