Autismo, a Cerva l’Asd Winner Boys ha dedicato l’intera giornata sensibilizzazione e consapevolezza

Due aprile: giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. Cerva fa informazione e opera di sensibilizzazione sul tema “L’autismo è parte di questo mondo, non un mondo a parte”.

Oggi, presso campetto adiacente la scuola primaria e secondaria di primo grado di via Stadio, l’associazione dilettantistica sportiva Winner boys, presidente l’avvocata Daniela Berardelli, ha dedicato un’intera giornata ai diritti delle persone dello spettro autistico.

Parole e gesti per realizzare una vera inclusione sociale. E’ stato realizzato uno striscione e non sono mancate, come sempre, le attenzioni per atleti interessati alla giornata di sensibilizzazione. L’iniziativa è stata promossa dagli allenatori qualificati Ads Winner boys Alisia Talarico, Giuseppe Rizzuti e Iolanda Rizzuti. In Italia si stima che 1 bambino su 77, nella fascia di età 7-9 anni, presenti un disturbo dello spettro autistico, con compromissioni nel campo della comunicazione e dell’interiezione: serve più informazione e meno improvvisazione.