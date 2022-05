Catanzaro Calcio, Vivarini: “Ritiro utile per focalizzare l’obiettivo di squadra”

Una parentesi utile per «focalizzare ancora di più l’obiettivo di squadra», per limare i dettagli di campo, certo, ma anche «per concentrarsi sull’aspetto mentale». Così Vivarini ha definito il mini ritiro di Veronello per il Catanzaro: un piccolo inciso in terra straniera nel lungo capitolo della preparazione ai playoff. Questo pomeriggio l’amichevole contro il Mantova – vinta quattro a due – ha fatto calare il sipario: la squadra in serata tornerà in Calabria e giovedì riprenderà la preparazione nel centro sportivo di Giovino.

«Questi giorni ci sono serviti – ha sottolineato il mister – ci hanno consentito di concentrarsi sull’organizzazione tattica e di lavorare su tutti i particolari ed i meccanismi, specie quelli legati alla fase di non possesso. Si è potuto dedicare nuovamente attenzione ai dettagli e alle cose da fare in campo; la sgambata finale ci è servita a verificare tutte le accortezze da avere in partita». Lontano da occhi indiscreti ci si è armati di lavagnetta e si approfondito ogni aspetto con sedute video, concentrandosi solo su se stessi in attesa di capire chi sarà il primo avversario nella roulette.

E anche questa volta, come già al termine dell’amichevole contro il Sersale non sono mancate le tirate d’orecchie. «Abbiamo evidenziato anche oggi qualche pecca – le parole di Vivarini – ma ho visto anche tante cose buone. Continueremo a lavorare per farci trovare pronti focalizzandoci su quell’obiettivo che è nostro ma anche dei tifosi e della città». Unici assenti al ritiro Maldonado, Nocchi, Cianci e Branduani rimasti a lavorare in città.