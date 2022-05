Corri a Squillace tra sole e competizione. Vincono Andrea D’Ambrosi e Maria Carmen Paonessa

Una domenica di estate anticipata ha fatto da cornice alla prima Corri a Squillace manifestazione podistica organizzata da Csain Calabria e dall’Asd Run for Catanzaro del presidente Francesco Benefico su un circuito di due chilometri e mezzo da ripetere 4 volte sul lungomare di Squillace Lido in provincia di Catanzaro.

Molto caldo quindi, ma anche molta gente almeno se il confronto è con la gran parte delle altre competizioni di corsa su strada che dal Covid in poi si è potuto vedere in Calabria.

Circa 200 i partenti senza tenere conto della non competitiva sulla distanza di un solo giro che ha preceduto la partenza della dieci chilometri valida anche come campionato nazionale Csain (Centri sportivi aziendali e industriali), ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni di cui il presidente della Run for Catanzaro Benefico è anche responsabile del settore atletica.

La gara era a tutti gli effetti il primo appuntamento della stagione locale di corsa su strada per un programma che si snoderà più intenso da qui in avanti.

A Squillace il successo è andato ad Andrea D’ Ambrosi l’over 35 dell’Asd Poliporto Soverato che, al termine di una gara piuttosto equilibrata ha tagliato il traguardo dopo 34 minuti e 41 secondi e ha preceduto di 15 secondi Michelangelo Spingola dell’Asd Corricastrovillari e Antonino Maggisano della Libertas Lamezia.

Tra le donne più netta la vittoria di Maria Carmen Paonessa della Hobby Marathon che con 42’ e 45 secondi ha fatto corsa solitaria. Piazza d’onore per l’atleta della Run for Catanzaro Morena Sestito che si è aggiudicata il titolo Csain, andato in campo maschile al compagno di squadra Antonio Gualtieri (nono assoluto e quinto nella categoria sm 35).

Gradino più basso nel podio nella competizione femminile Rosa Ciccone dell’Atletica Sciuto.

La Corri a Squillace, disputata sotto l’egida e su un circuito omologato Fidal con il supporto e l’attiva collaborazione del Comune di Squillace e di diversi sponsor che hanno dato fiducia all’evento, ha rappresentato anche uno step importante del progetto ideato e realizzato da Csain per combattere la sedentarietà post Covid che prevedeva un progetto di avviamento allo sport per adulti che ha coinvolto un buon numero di tesserati a partire dallo scorso mese di ottobre.

Alcuni di loro e precisamente, Anisia Carlino. Ines Cupelli, Valeria Iannino, e Francesca Cozza hanno preso parte e concluso per la prima volta una dieci chilometri proprio ieri a Squillace. Clicca qui per consultare le classifiche integrali.